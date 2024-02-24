В Конгрессе предложили США выйти из ООН и убрать штаб-квартиру из Нью-Йорка

Американский конгрессмен Мэтт Гаетц предложил США выйти из ООН и прекратить финансирование организации.

«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН...», - передает его слова RT.

Также, по словам Гаетца, следует убрать штаб-квартиру объединения из Нью-Йорка и с территории США, сообщает РИА Новости.

Однако, Соединенные Штаты не допустят того, чтобы штаб-квартиру Организации Объединенных Наций перенесли в другую страну, так как для них это является вопросом престижа и экономической выгоды. Такое мнение ранее выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.