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В Конгрессе предложили США выйти из ООН и убрать штаб-квартиру из Нью-Йорка

Причиной, по которой США следует покинуть ряды организации, конгрессмен назвал нежелание финансировать ООН.
Ирина Егорова 2024-02-24 03:51:01
© Фото: Юки Ивамура, РИА Новости

Американский конгрессмен Мэтт Гаетц предложил США выйти из ООН и прекратить финансирование организации.

«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН...», - передает его слова RT.

Также, по словам Гаетца, следует убрать штаб-квартиру объединения из Нью-Йорка и с территории США, сообщает РИА Новости.

Однако, Соединенные Штаты не допустят того, чтобы штаб-квартиру Организации Объединенных Наций перенесли в другую страну, так как для них это является вопросом престижа и экономической выгоды. Такое мнение ранее выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. 

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