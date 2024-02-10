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Небензя заявил, что США никогда не позволят перенести штаб-квартиру ООН

Для них это является вопросом престижа и экономической выгоды.
Сергей Лебедев 2024-02-10 07:49:01
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire, Global Look Press

Соединенные Штаты не допустят того, чтобы штаб-квартиру Организации Объединенных Наций перенесли в другую страну, так как для них это является вопросом престижа и экономической выгоды. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Вопрос о том, в какой другой стране Организация Объединенных Наций и ее члены чувствовали бы себя более комфортно, конечно, не праздный. Но за перенос штаб-квартиры должно проголосовать большинство стран-членов ООН», - цитирует дипломата ТАСС.

Василий Небензя подчеркнул, что американские методы шантажа и запугивания в подобных принципиальных вопросах всем известны.

Напомним, еще в 2022 году директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин сообщал об обсуждении вопроса о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в другое место из-за того, что США не выполняют обязательства страны-хозяйки.

Россия неоднократно сталкивалась с трудностями получения виз для членов российской делегации, отправляющихся участвовать в мероприятиях ООН в Нью-Йорк, в то время как американская сторона взяла на себя обязательство выдавать эти визы без каких-либо проволочек и без увязки с какими-то другими вопросами.

#ООН #сша #Нью-Йорк #перенос #василий небензя #Штаб-квартира
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