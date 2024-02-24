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В Донецке показали поврежденные объекты после удара ВСУ по ресторану

По мнению жителей Донецка, таким образом украинские боевики мстят за бегство из Авдеевки.
Максим Крюков 2024-02-24 22:04:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры последствий удара украинских националистов по Ворошиловскому району Донецка. Местные жители считают, что таким образом боевики ВСУ мстят за бегство из Авдеевки.

«Авдеевку взяли - нам просто мстят. Мы обыкновенные люди, просто живем. Посмотрите, что творится. Здесь свадьба была, гуляли молодые. Слава богу, что невеста и жених вышли. А раненых сколько... За что это все нам? Просто мстят нам, что российские военные взяли Авдеевку, но ВСУ не успокаиваются, уже сил нет», - сказала местная жительница.

Напомним, сегодня вечером ВСУ снова обстреляли Донецк. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что по Ворошиловскому и Петровскому районам украинские радикалы выпустили 5 снарядов калибром 155 мм и 5 ракет из РСЗО.

По его словам, в результате атаки в Ворошиловском районе погиб мужчина 1973 года рождения, пострадали женщина 1955 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Кроме того, на проспекте Ватутина, а также улицах Университетская и Набережная повреждения получили жилые дома, автомобили, а также здание ресторана.

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