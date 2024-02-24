В Донецке показали поврежденные объекты после удара ВСУ по ресторану

Опубликованы кадры последствий удара украинских националистов по Ворошиловскому району Донецка. Местные жители считают, что таким образом боевики ВСУ мстят за бегство из Авдеевки.

«Авдеевку взяли - нам просто мстят. Мы обыкновенные люди, просто живем. Посмотрите, что творится. Здесь свадьба была, гуляли молодые. Слава богу, что невеста и жених вышли. А раненых сколько... За что это все нам? Просто мстят нам, что российские военные взяли Авдеевку, но ВСУ не успокаиваются, уже сил нет», - сказала местная жительница.

Напомним, сегодня вечером ВСУ снова обстреляли Донецк. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что по Ворошиловскому и Петровскому районам украинские радикалы выпустили 5 снарядов калибром 155 мм и 5 ракет из РСЗО.

По его словам, в результате атаки в Ворошиловском районе погиб мужчина 1973 года рождения, пострадали женщина 1955 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Кроме того, на проспекте Ватутина, а также улицах Университетская и Набережная повреждения получили жилые дома, автомобили, а также здание ресторана.