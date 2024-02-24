Украинские боевики ударили по ресторану в Ворошиловском районе Донецка

Украинские националисты нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела ранение получил мужчина 1984 года рождения.

По его словам, на Набережной улице повреждены жилые дома и здание ресторана. Как сообщает РИА Новости, в заведении проходила свадьба, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 18.10 украинские боевики выпустили по Донецку 3 ракеты из РСЗО, спустя 50 минут радикалы выпустили еще 2 ракеты. Кроме того, ВСУ обстреляли Петровский район города, огонь велся из населенного пункта Кураховка из артиллерии калибром 155 миллиметров.

Сегодня днем были опубликованы кадры поврежденного многоквартирного дома в Ворошиловском районе столицы ДНР в результате атаки ВСУ. При обстреле погиб местный человек, еще один пострадал. Во время удара в пятиэтажке едва не взорвался газ. К счастью, специалисты успели вовремя устранить течь.