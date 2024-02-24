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Расписавшиеся в Волновахе участники СВО сыграли свадьбу на выставке «Россия»

Молодожены Юлия и Евгений познакомились на передовой: врач-анестезиолог обучал девушку тактической медицине.
Максим Крюков 2024-02-24 21:14:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ для участников специальной военной операции устроили свадебную церемонию.

Юлия и Евгений познакомились на передовой: врач-анестезиолог обучал девушку тактической медицине. Пара расписалась еще в прошлом году в ЗАГСе Волновахи ДНР, где в тот момент стоял их полк, но праздника не было.

Молодожены взяли короткий отпуск, чтобы приехать в Москву и отметить это событие так, как и хотели. Супругам передали лампаду с огнем Всероссийского семейного очага «Сердце России». Позже они увезут этот символ с собой на передовую.

В ноябре 2023 года на выставке-форуме «Россия» сотрудники космодрома Восточный Алена Кузьмина и Александр Андрейченко из Амурской области сыграли «космическую» свадьбу. На церемонии бракосочетания, которая прошла в павильоне «Космонавтика и авиация», присутствовали губернатор региона Василий Орлов, космонавт Сергей Корсаков и гендиректор АО «ЦЭНКИ - Космодромы России» Николай Нестечук.

#церемония #свадьба #Молодожены #участники СВО #выставка-форум Россия
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