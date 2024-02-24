«Цитадель-2.0»: чем «контрнаступ» Киева напоминает операцию вермахта под Курском

Жители Авдеевки с большой радостью встретили российских военных, которые освободили их от украинских боевиков. Однако зарубежный зритель в разгар информационной войны Запада вряд ли увидит настоящие эмоции мирного населения. Но только лишь информационной? Генсек Североатлантического альянса и власти стран-помощников Киева не раз утверждали, что с Россией не воюют. Примером этого является заявление представителя МИД Франции.

«Мы не воюем с Россией. Европейский союз не воюет с Россией. НАТО не воюет с Россией. И мы не хотим этого делать», - сказала Анн-Клер Лежандр.

Помогают оружием, обучают боевиков и якобы больше ничего. А на деле получилось так, что во время так называемого контрнаступления российским военным противостоял личный состав НАТО.

«Основу этой группировки составлял так называемый стратегический резерв, созданный на основе западной помощи, включающий 20 соединений бригадного масштаба, общей численностью 80,7 тысячи человек личного состава, из которых более 60 тысяч прошли подготовку в западных учебных центрах на территории США, Англии, Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии», - такие данные в статье для ТАСС привел заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийский наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Получается, что более 45% личного состава и более 75% от стратегического резерва прошли подготовку по стандартам НАТО. А ведь было еще и западное оружие.

«Наступательная операция ВСУ лета 2023-го преследовала решительную цель — выйти к побережью Азовского моря, разрезав группировку российских войск на южном фланге российско-украинского фронта, и тем самым пресечь сухопутные коммуникации континентальной России с Крымом, что должно было создать благоприятные условия для изоляции Крымского полуострова», - отмечает Константин Сивков.

Такой исход был бы воспринят как тяжелое поражение российской армии, в результате которого, по мнению руководства Украины и их западных кураторов, можно было бы рассчитывать на принуждение России завершить СВО на их условиях.

«Это, в свою очередь, по мнению Запада, позволило бы им достичь общей геополитической цели гибридной агрессии против России — захват контроля над нашей страной путем свержения действующей власти с установлением в России либерально-западнического марионеточного режима, подобного украинскому», - подчеркивает эксперт.

Российская армия готовилась к отражению этого наступления основательно. Были приняты меры по созданию линии обороны длиной более тысячи километров. Была предусмотрена поддержка группировки сухопутных войск соединениями авиации ВКС и Черноморского флота, подготовлен резерв высокоточного ракетного оружия наземного, воздушного и морского базирования. Слаженность работы наши войска еще раз продемонстрировали в боях за Авдеевку.

Константин Сивков приводит и данные о крепкой обороне наших войск. На всем протяжении линии фронта были оборудованы свыше трех тысяч взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.

В конфликте на Украине, по мнению Константина Сивкова, сошлись российская и западная военные школы. Киев бросил все силы на рекламу так называемого контрнаступления, на успех которого очень рассчитывал Запад. Но почему же задачу они провалили? Наступающие на главном направлении бронетанковые соединения противника первоначально понесли потери от ударов развернутых на передовых позициях расчетов ПТРК и вертолетов. Но даже после смены тактики и перехода к действиям малыми группами штурмовой пехоты наступление ВСУ потерпело крах. И последствия его куда обширнее, чем думают Киев и Запад.

«Это осознание Западом, западными элитами, что вся предыдущая военно-политическая стратегия, которую можно объединить единым понятием "гибридный блицкриг ", окончательно провалилась и ее надо менять полностью в корне, к чему они сейчас не готовы. Геополитические последствия этого события достаточно масштабны. Стало понятно Западу, что украинское наступление проваливается уже к середину лета и на этом фоне начался процесс спонтанного формирования многополярного мира», - подчеркивает Константин Сивков.

Именно масштабность последствий этого фиаско Киева на юге позволяет, по мнению Константина Сивкова, называть провальный украинский контрнаступ - «Цитадель-2.0». Потому что именно разгром ударных группировок вермахта на Курской дуге стал началом конца гитлеровской Германии. После него советские войска начали наступление на всех направлениях.