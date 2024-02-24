В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Сегодня днем украинские националисты обстреляли Донецк. Под удар попал многоквартирный дом в Ворошиловском районе города. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Во время атаки боевиков в пятиэтажке едва не взорвался газ. К счастью, специалисты успели вовремя устранить течь.

В результате обстрела погиб местный житель. Еще один человек ранен.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ двумя снарядами 155 миллиметрового калибра. Огонь националисты вели со стороны села Карловка.