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В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Под удар попал многоквартирный дом в Ворошиловском районе города.
Сергей Лебедев 2024-02-24 16:49:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня днем украинские националисты обстреляли Донецк. Под удар попал многоквартирный дом в Ворошиловском районе города. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Во время атаки боевиков в пятиэтажке едва не взорвался газ. К счастью, специалисты успели вовремя устранить течь.

В результате обстрела погиб местный житель. Еще один человек ранен.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ двумя снарядами 155 миллиметрового калибра. Огонь националисты вели со стороны села Карловка.

#Донецк #ДНР #газ #атака #Обстрел #наш эксклюзив #ворошиловский район
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