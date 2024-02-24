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«Ада под землей не боюсь»: жители Авдеевки пообщались с Пушилиным

Жители Авдеевки рассказали главе ДНР, как выживали благодаря гуманитарной помощи, так как магазинов в городе больше нет.
Максим Крюков 2024-02-24 19:29:01
© Фото: PushilinDenis, Telegram © Видео: PushilinDenis, Telegram

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал в Авдеевку и пообщался с местными жителями, которые после освобождения города российскими войсками начали выходить из подвалов.

«Народ не боится уже. Пережив ад на земле, ада под землей не боюсь. Весточку брату! Живой я еще!» - сказал житель Авдеевки.

Люди рассказали главе региона, как выживали благодаря гуманитарной помощи, так как магазинов в городе больше нет.

Одному мужчине понадобилась срочная медицинская помощь - у него в любой момент могла начаться гангрена на ноге. Пушилин распорядился вывезти его в пункт временного размещения в Ясиноватой, где всем эвакуированным дают кров, помогают с документами и со всем, в чем нуждаются. Сам глава ДНР сообщил, что многие местные не хотят выезжать из разрушенного города в ПВР, так как верят, что Авдеевку быстро восстановят. Ранее Денис Пушилин отметил, что предстоит большая работа по разминированию и восстановлению города.

#ДНР #освобождение #денис пушилин #местные жители #Авдеевка
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