Адвокат Аграновский: Лебедев привел в чувство судоустройство после погрома 90-х

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев «привел в чувство» разрушенную в 1990-х годах судебную систему. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

Напомним, Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. В пресс-службе Суда сообщили, что последние дни он провел в больнице.

«Первое, что приходит на ум, - фраза "ушла целая эпоха". Действительно Вячеслав Михайлович - целая эпоха в истории нашего правосудия. Принял он систему в довольно-таки разрушенном состоянии после погрома 90-х годов, привел ее в чувство. Сейчас вы можете зайти в любой суд - от районного до Верховного - и увидеть, что там чисто, красиво, современное оборудование. И система работает на высоко организованном уровне. Это, безусловно, заслуга председателя, который все эти долгие годы ее патронировал и возглавлял», - сказал Аграновский.

Собеседник телеканала отметил, что у него осталось впечатление о Лебедеве как о профессионале самого высокого уровня. Он также рассказал, что судебный процесс был организован «очень вежливо и уважительно» по отношению и к адвокатам, и к их подзащитным.

«Конечно, вакансия будет кем-то заполнена, но Вячеслав Михайлович поднял планку и держал ее на очень высоком уровне. Конечно, мои соболезнования его родным и его коллегам», - заключил Аграновский.

Соболезнования в связи со смертью Вячеслава Лебедева также выразила адвокат Людмила Айвар.

«Для меня это печальная новость. Думаю, что не только для меня, но и для судебной системы, и для всего юридического сообщества. Потому что я помню Вячеслава Михайловича, когда пришла юной девочкой работать в судебную систему и познакомилась с ним, общалась, у меня осталось очень хорошее впечатление и как о человеке, и как о профессионале, потому что он много сделал для судебной системы», - поделилась она в беседе со «Звездой».

По ее словам, нововведения Лебедева были ориентированы на обеспечение единообразия судебной практики, гуманизацию уголовного процесса, транспарентность и индивидуальный подход. Все законопроекты, которые предлагал Верховный суд на рассмотрение в Государственной думе, были направлены на то, чтобы минимизировать количество людей, привлекаемых к уголовной ответственности, и внедрить в закон «уголовный проступок» как наказание, не связанное с уголовным преследованием.

«Мои соболезнования всем родным и близким, коллегам. Я надеюсь, те последователи, которые придут на место Вячеслава Михайловича, сохранят и преумножат все то, что так кропотливо создавалось все эти годы. Это большая потеря для судебной системы», - сказала Айвар.

Ранее соболезнования родным и близким главе Верховного суда РФ выразил министр обороны России Сергей Шойгу. Генерал армии отметил высочайший профессионализм Вячеслава Лебедева, его талант и непререкаемый авторитет.