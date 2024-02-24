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Шойгу выразил соболезнования родным председателя Верховного суда Лебедева

Сергей Шойгу заявил, что ушедший из жизни председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев многое сделал для развития российской судебной системы и военных судов.
Ян Брацкий 2024-02-24 14:11:01
© Фото: Совет Федерации РФ, РИА Новости

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной.

«Это большая утрата для всех, кто знал и работал под его руководством», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр отметил высочайший профессионализм Лебедева, его талант и непререкаемый авторитет. Его уважали за компетентность и принципиальность, добавил Шойгу.

«Вячеслав Михайлович, многое сделал для развития российской судебной системы и военных судов», - добавил Шойгу.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни. Последнее время он болел и поэтому находился в больнице. В Верховном суде его назвали уникальной личностью, которая совмещала в себе справедливость и чуткость, твердость и внимательность.

#в стране и мире #Минобороны России #Шойгу #Верховный суд #Лебедев
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