МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: в США возбудили более 50 уголовных дел из-за помощи Киеву

Следователи изучают факты мошенничества, коррупции, кражи и подмены.
Сергей Лебедев 2024-02-24 18:27:01
© Фото: Ron Sachs, dpa, Global Look Press

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что следователи возбудили более 50 уголовных дел, связанных с предоставленной Украине помощи. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что следователи сейчас изучают факты мошенничества и коррупции, кражи и подмены. При этом обвинения пока никому предъявили.

«Хотя ситуация вполне может измениться в будущем», - подчеркнул Роберт Сторч.

Напомним, ранее американские конгрессмены раскритиковали политику США по накачке Киева деньгами. Они отметили, что Вашингтон не имеет «реального контроля» над более чем 100 миллиардами долларов, отправленных Украине. 

#Украина #Киев #Пентагон #Вашингтон #коррупция #деньги #военная помощь #Уголовные дела
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 