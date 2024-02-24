Bloomberg: в США возбудили более 50 уголовных дел из-за помощи Киеву

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что следователи возбудили более 50 уголовных дел, связанных с предоставленной Украине помощи. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что следователи сейчас изучают факты мошенничества и коррупции, кражи и подмены. При этом обвинения пока никому предъявили.

«Хотя ситуация вполне может измениться в будущем», - подчеркнул Роберт Сторч.

Напомним, ранее американские конгрессмены раскритиковали политику США по накачке Киева деньгами. Они отметили, что Вашингтон не имеет «реального контроля» над более чем 100 миллиардами долларов, отправленных Украине.