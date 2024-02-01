Конгрессмены США раскритиковали американскую политику по накачке Киева деньгами. Такой комментарий политики из Соединенных Штатов дали The American Conservative.

Член палаты представителей от штата Монтана республиканец Мэтт Розендейл с сарказмом заявил американскому журналу, что был шокирован сообщениями о коррумпированности Украины.

«Украина была "прачечной" для отмывания грязных денег грязных политиков, начиная с Хантера Байдена», - сообщил он.

Розендейл также отметил, что смешно «даже пытаться и надеяться», что на Украине научились следить за деньгами.

Другой американский политик, конгрессмен от штата Аризона республиканец Эли Крейн, в своем письменном комментарии американскому журналу заявил, что деньги могли быть полезнее в США, чтобы обеспечить американский народ, которому и принадлежат эти средства. По его словам, 113 миллиардов долларов были отправлены в страну, лидер которой отменил политические партии и стремится приостановить национальные выборы.

«Действительно ли они ожидали полной и чистой отчетности?» - задался вопросом Крейн.

Конгрессмен также выразил сожаление, что этот случай может являться лишь верхушкой айсберга.

Другой конгрессмен от штата Колорадо республиканка Лорен Боберт предположила, что Соединенные Штаты не имеют «реального контроля» над более чем 100 миллиардами долларов, отправленных киевскому режиму. Политик заключила, что вместо этого необходимо беспокоиться о безопасности собственных границ США.

Ранее посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что американская администрация не заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине. Российский дипломат добавил, что свидетельством этому являются поставки киевскому режиму высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB.