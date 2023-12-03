Бывший американский офицер Скотт Беннетт отправился в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть все там происходящее. Он побывал в Донецке, Соледаре, Мариуполе и в Запорожье. И своими глазами увидел, куда на самом деле летят снаряды, которые Британия и США все эти годы так щедро поставляли Украине.

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Журналист и политолог Скотт Беннетт говорит, что изначально планировал просто снять документальный фильм о том, что происходит в Донбассе. Но то, что он увидел своими глазами, оказалось страшнее любой, даже самой изощренной фантазии. Тогда-то и поставил себе цель рассказать об этом американцам.

«Я там был и расскажу, что видел: разрушенные дома, выбитые окна, людям разрушили жизнь. Я видел женщину, у которой разрушили дом, но она не могла уехать, потому что не прекращался обстрел “Хаймарсами”. Я видел детей, убитых прямо на детской площадке, а вокруг были разбросаны их игрушки. И я видел оружие, которым все это делалось. Я видел воронки от “Хаймарсов”, осколки, на которых написаны названия американских компаний, которые их произвели», - рассказывает Беннет.

Он побывал в Донецке, Соледаре. Увидел, как практически вся Россия восстанавливает Мариуполь, побывал в населенных пунктах Запорожья. Он разговаривал с простыми людьми и до глубины души был поражен тем, что пострадавшие от обстрелов жители, узнав, что он американец, не испытывали к нему ненависти. Даже когда показывали части снарядов производства США. А еще был поражен тем, насколько цинична ложь западной пропаганды.

«Американские СМИ и европейские СМИ - они врут своим зрителям. Они обвиняют Россию в уничтожении домов в Донбассе американскими “Хаймарсами”. Они говорят, что это русские сделали. А я видел свидетелей, пострадавших от этого. Я разговаривал с ними. И, что удивительно, они не обвиняли меня, не бросали в меня камнями за то, что я представляю страну, чьим оружием разрушены их дома, страну, которая ведет войну против них. Потому что я несу правду: это Украина уничтожает людей американским оружием», - говорит он.

Бывший офицер американской армии встретился и с пленными боевиками. Вот так на самом деле выглядит украинская демократия: нацистские татуировки, свастика. То, что американской публике за океаном не показывают. Отбывающие наказание националисты рассказали, что их готовили инструкторы из США и Европы. Отдельно американский политолог пообщался в зоне СВО и с российскими военными, которые произвели на него глубокие впечатления.

«Я был поражен стойкостью, решимостью и профессионализмом Русских военных. А еще их оптимизмом, их веселостью. В них нет страха, только профессионализм. А еще стойкая решимость сражаться до конца. В них нет жажды мести, в них нет кровожадности. В них нет тяги к издевательствам и пыткам, как у украинских боевиков, которые издевались и пытали людей Донбасса. Люди находили изнасилованных женщин с вырезанной свастикой на груди. Украинцы это сделали. ЦРУ и «Моссад» и британская MI6 так тренировали украинских боевиков», - говорит Беннет.

Зеленского американский политолог называет марионеткой Запада - в первую очередь, США и Великобритании. И до тех пор, пока он у власти, конфликт будет продолжаться. Вопрос мирного урегулирования, считает Скотт Беннетт, могут решить сами украинские военные.

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