В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Улыбка с болью в сердце»: как иностранцы рассказывают правду о СВО

Виталий Акиньшин
18:24 03.12.2023
Бывший американский офицер Скотт Беннетт отправился в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть все там происходящее. Он побывал в Донецке, Соледаре, Мариуполе и в Запорожье. И своими глазами увидел, куда на самом деле летят снаряды, которые Британия и США все эти годы так щедро поставляли Украине.
«Улыбка с болью в сердце»: как иностранцы рассказывают правду о СВО
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Журналист и политолог Скотт Беннетт говорит, что изначально планировал просто снять документальный фильм о том, что происходит в Донбассе. Но то, что он увидел своими глазами, оказалось страшнее любой, даже самой изощренной фантазии. Тогда-то и поставил себе цель рассказать об этом американцам.

«Я там был и расскажу, что видел: разрушенные дома, выбитые окна, людям разрушили жизнь. Я видел женщину, у которой разрушили дом, но она не могла уехать, потому что не прекращался обстрел “Хаймарсами”. Я видел детей, убитых прямо на детской площадке, а вокруг были разбросаны их игрушки. И я видел оружие, которым все это делалось. Я видел воронки от “Хаймарсов”, осколки, на которых написаны названия американских компаний, которые их произвели», - рассказывает Беннет.

Он побывал в Донецке, Соледаре. Увидел, как практически вся Россия восстанавливает Мариуполь, побывал в населенных пунктах Запорожья. Он разговаривал с простыми людьми и до глубины души был поражен тем, что пострадавшие от обстрелов жители, узнав, что он американец, не испытывали к нему ненависти. Даже когда показывали части снарядов производства США. А еще был поражен тем, насколько цинична ложь западной пропаганды.

«Американские СМИ и европейские СМИ - они врут своим зрителям. Они обвиняют Россию в уничтожении домов в Донбассе американскими “Хаймарсами”. Они говорят, что это русские сделали. А я видел свидетелей, пострадавших от этого. Я разговаривал с ними. И, что удивительно, они не обвиняли меня, не бросали в меня камнями за то, что я представляю страну, чьим оружием разрушены их дома, страну, которая ведет войну против них. Потому что я несу правду: это Украина уничтожает людей американским оружием», - говорит он.

Бывший офицер американской армии встретился и с пленными боевиками. Вот так на самом деле выглядит украинская демократия: нацистские татуировки, свастика. То, что американской публике за океаном не показывают. Отбывающие наказание националисты рассказали, что их готовили инструкторы из США и Европы. Отдельно американский политолог пообщался в зоне СВО и с российскими военными, которые произвели на него глубокие впечатления.

«Я был поражен стойкостью, решимостью и профессионализмом Русских военных. А еще их оптимизмом, их веселостью. В них нет страха, только профессионализм. А еще стойкая решимость сражаться до конца. В них нет жажды мести, в них нет кровожадности. В них нет тяги к издевательствам и пыткам, как у украинских боевиков, которые издевались и пытали людей Донбасса. Люди находили изнасилованных женщин с вырезанной свастикой на груди. Украинцы это сделали. ЦРУ и «Моссад» и британская MI6 так тренировали украинских боевиков», - говорит Беннет.

Зеленского американский политолог называет марионеткой Запада - в первую очередь, США и Великобритании. И до тех пор, пока он у власти, конфликт будет продолжаться. Вопрос мирного урегулирования, считает Скотт Беннетт, могут решить сами украинские военные.

Почему Зеленский - это «Гитлер в бункере», наступает ли на Западе время прозрения, что думает о ходе боевых действий репортер Al Arabia и что рассказывают в своих материалах об Украине французские журналисты - смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:45 В стране и мире
В Индонезии произошло извержение вулкана на острове Суматра
17:29 Спорт
Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
17:02 В стране и мире
В Киеве прошел митинг за демобилизацию военнослужащих
15:20 Армия
Видео
Минобороны и поисковики вернули имена еще четырем советским солдатам
15:04 В стране и мире
Видео
Задержаны все участники драки, в которой убили 15-летнего подростка из Иркутска
Популярное
Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
Видео
«Кто здесь очкошница?»: в Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу
Кличко задался вопросом существования Украины
Джулия Робертс раскрыла настоящий финал культового фильма «Красотка»
Умер послуживший прообразом героя песни «Батяня-комбат» генерал-майор Солуянов
Видео
«Да и хрен с ними!»: Михалков высказался о «небинарных гномах» Голливуда
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.