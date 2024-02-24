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Банки призвали Великобританию установить правовые нормы для изъятия активов РФ

Представители финансовой сферы опасаются судебных разбирательств.
Сергей Лебедев 2024-02-24 17:39:01
© Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press

Международные банки призывали британское правительство установить правовые принципы перед возможной конфискацией российских активов, чтобы избежать больших потрясений в мировой финансовой сфере и судебных разбирательств. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Приоритетом для банков, отмечается в публикации издания, является некая форма правовой защиты или же возмещения ущерба от возможных действий России против финансовых учреждений, причастных к конфискации активов.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Соединенного Королевства Лео Докерти заявлял, что Великобритания пока не нашла законных способов конфисковать российские активы.

Отмечается, что после начала специальной операции официальный Лондон заморозил российские активы на сумму в 23 миллиарда долларов.

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