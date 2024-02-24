ABC: истребители сбили в небе над США неопознанный воздушный шар

Истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки перехватили над штатом Юта высотный аэростат, сообщает АВС News.

Воздушный шар и его полезная нагрузка не представляют угрозы национальной безопасности, сообщил официальный представитель США.

Американские военные заметили высотный воздушный шар над западной частью страны. Его происхождение и назначение неизвестны.

В начале февраля 2023 года истребители ВВС США сбили у побережья Южной Каролины китайский аэростат. До этого шар около недели летал над территорией страны. Американцы подозревали, что на нем установлено шпионское оборудование. Тогда между Вашингтоном и Пекином разгорелся крупный дипломатический скандал.