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Французские фермеры ворвались на сельхозвыставку с участием Макрона

Толпа разъяренных людей пыталась прорвать полицейский кордон.
Сергей Лебедев 2024-02-24 15:23:01
© Фото: remybuisine, X © Видео: remybuisine, X

В Париже протестующие фермеры ворвались в павильон сельскохозяйственной выставки, куда приехал французский президент Эмманюэль Макрон. Толпа разъяренных людей пыталась прорвать полицейский кордон.

Протестующие требовали отставки Эмманюэля Макрона, а также кидали в полицейских яйца и сено. Об этом пишет Le Parisien. Сообщается, что несколько человек были задержаны.

Напомним, во Франции массовые акции протеста фермеров продолжаются с января. Они недовольны подорожанием дизельного топлива и импортом украинского зерна.

Фермеры настроены серьезно и готовы бастовать до тех пор пока не будут выполнены их требования. 

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