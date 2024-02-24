Французские фермеры ворвались на сельхозвыставку с участием Макрона

В Париже протестующие фермеры ворвались в павильон сельскохозяйственной выставки, куда приехал французский президент Эмманюэль Макрон. Толпа разъяренных людей пыталась прорвать полицейский кордон.

Протестующие требовали отставки Эмманюэля Макрона, а также кидали в полицейских яйца и сено. Об этом пишет Le Parisien. Сообщается, что несколько человек были задержаны.

Напомним, во Франции массовые акции протеста фермеров продолжаются с января. Они недовольны подорожанием дизельного топлива и импортом украинского зерна.

Фермеры настроены серьезно и готовы бастовать до тех пор пока не будут выполнены их требования.