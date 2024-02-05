«Марш вниз головой»: как украинские продукты вызвали во Франции бунт фермеров

Бессрочная блокада французской столицы началась с сотни тракторов, которые перекрыли ключевую автомагистраль страны, ведущую из Лиона в Париж. Выехать из города на машине можно, но заехать - нельзя. Французы забаррикадировались так, чтобы ни один грузовик с импортными продуктами не попал в Париж. Осада в один момент переросла в настоящий хаос - попытавшихся прорваться напролом водителей фур останавливали трактористы, прицепы опустошали и переворачивали, а коробки с товаром сжигали.

Выросшие налоги на сельское хозяйство, рост цен на солярку, а главное, дешевые зерно, мясо и птица, поставляемые с Украины в Европу, довели французских фермеров до точки кипения. Политики Старого Света так увлеклись выделением денег Киеву и показной благотворительностью в виде закупки некачественного украинского сырья, что совсем забыли про собственных граждан и внутренний рынок, на котором упал спрос на европейскую продукцию, рассказывает фермер Армон Гвие.

«Наша политика в сфере сельского хозяйства приносит проблемы. Нам не дают производить, отбирают нашу землю. Мы импортируем все больше продуктов с Украины, это уничтожает наш рынок», - рассказал фермер.

Филипп Ворденон работает в поле с 20 лет. Он возделывает 180 гектаров почвы, на которой растет пшеница. И теперь, говорит французский фермер - все годы работы насмарку.

«Здесь все смешалось! И война на Украине, и украинские фермеры - они наши конкуренты. Там цены намного ниже, нам тяжело конкурировать. Мы почти не можем соперничать с ними по зерну, по тарифам на него», - рассказал Филипп.

Фермеры настроены достаточно серьезно и готовы бастовать здесь до тех пор пока не будут выполнены их требования. Рядом с горящими баррикадами, кострами и мангалами находится плакат, на котором написано: «эта неделя для Франции станет фатальной».

В каждом регионе Франции аграрии выражают свой гнев. Недалеко от Марселя они вывалили на асфальт землю, навоз и удобрения, и ровным слоем раскатали по трассе. А на соседней дороге трактористы ковшом и плугом выкопали рвы поперек проезжей части. Фермеров из Тулузы на бунт благословил священник. Пытаясь остановить нарастающие протесты новый французский премьер Габриэль Атталь посетил несколько ферм, после чего объявил об отказе от повышения налога на топливо для техники. Но обещания Атталя разделили протестующих на два лагеря: одни разблокировали дороги, а другие посчитали эти меры подачкой, и продолжили протестовать, ожидая другого решения - теперь на уровне президента.

Рядом с палатками фермеров находится телевизор и все пристально наблюдают за выступлением Эммануэля Макрона. В ближайшее время президент Франции должен дать ответ: будет ли поддержка фермерам и изменится ли как-то его внутренняя экономическая политика. Но Макрону на этой неделе было совсем не до фермеров. В разгар беспорядков в собственной стране он улетел с женой в Швецию. Пока французские аграрии ночевали на улице, грелись у огня и ели жареные на гриле сосиски - Макрон во фраке, с белой бабочкой и голубой лентой расплывался в улыбке и наслаждался роскошным гала-ужином. После чего хором с другими участниками королевского приема спел песню Джо Дассена «Елисейские Поля».

При этом на мангале протестующие фермеры разогревают сосиски и хлеб с собственных ферм. И, как говорят манифестанты, если власти отдают предпочтение дешевым украинским продуктам, то французы себя уважают и едят только свое родное.

«Сейчас огромная разница между продуктами из Украины и нашими, из Франции. У них проблемы с санитарными нормами, но мы все равно принимаем украинские продукты. Французские законы нас больше не защищают. Нам тяжело соперничать», - рассказал фермер Гием Эрман.

Для своей протестной акции в Париже фермеры придумали название: «Марш вниз головой». Они срывают дорожные знаки, переворачивают их и вешают на тракторы. Аграрии объясняют: французское правительство тоже перевернуло все с ног на голову. Европейский рынок заполонили товары низкого качества. Украина гонит в Евросоюз продукты выращенные наспех, с добавлением вредных для человека веществ.

«Мы импортируем овощи, покрытые пестицидами, состоящими из ГМО да еще и с добавлением графита. Наш “Марш вниз головой” - как раз против этого», - рассказал Гием Эрман.

Блокада фермеров привела к тому, что полки продуктовых магазинов в Париже опустели, а цены взлетели еще выше. Два последних года, что Евросоюз так усиленно финансирует киевский режим, европейцам приходится едва сводить концы с концами, рассказывает французский политолог-экономист Бертран Шоллер.

«Цены на томаты выросли в два раза, раньше они стоили два евро, сейчас четыре-пять. А сейчас иногда приходишь в магазин и нет томатов, просто нет, нет мяса, нет курицы, и все это и из-за Украины. У нас была программа, когда зимой раздавали бедным еду, сейчас за такой едой обращаются три миллиона жителей Франции, им просто нечего есть - это сумасшествие», - рассказал политолог.

Именно поддержка Украины Эммануэлем Макроном привела к Францию к бедственному положению. Доля фермерских хозяйств, живущих за чертой бедности, выше, чем среди рабочих и служащих, и почти в два раза выше, чем среди остального населения страны.

«Французы ошиблись в том что поддержали Макрона. Он думал, что специальная операция на Украине продлится недолго? Потому что Россия встанет на колени? А получилось наоборот, что весь Европейский Союз на коленях. Поступает ли французская власть рационально? Если бы ее реакция была рациональной, то они бы ничего не потеряли, мы потеряли колонии, мы потеряли влияние Франции в Африке, мы потеряли отношения с Россией, у нас был очень хороший газ по приятной стоимости, у нас был хороший Европейский Союз и не было чувства революции во Франции», - рассказал Шоллер.

Все президентство нынешнего главы Пятой республики проходит под знаменами крупных социальных протестов. В первый срок Макрона Францию сотрясали массовые акции «желтых жилетов». Тьери-Поль Валет был одним из лидеров протестного движения в 2018 году. По его словам, новая волна протестов по всей Европе только растет. И решить ситуацию будет трудно, потому что политическую и экономическую повестку европейцы сами давно не формируют, а действуют только под диктовку из Вашингтона.

«На следующей неделе будут забастовки железнодорожников. И это фактически будет происходить за несколько месяцев до начала Олимпийских игр. Железнодорожники хотят этим воспользоваться, они хотят оказать давление на власти Франции. Франция зависима также как и все остальные от Америки. Это длится уже долго. Но сейчас благодаря интернету и информации, которая есть в открытом доступе, люди более ясно понимают, что на самом деле происходит в мире, понимают, что американцы пытаются управлять миром», - рассказал лидер профсоюза.

Европа буквально трещит по швам. Накануне у подножья Эйфелевой башни фермеры на глазах тысячи митингующих и туристов разорвали флаг Евросоюза, выкрикивая лозунги о выходе Франции из ЕС. По аналогии с «Брекзит», на Марсовом поле раздавалось «Френкзит». А на юге Германии - в Баварии - фермеры окружили местный телеканал и блокировали его работу.

Волна протестов захватила всю Европу. Поддержку французским фермерам выразили аграрии из Польши, Румынии, Италии, Германии и Бельгии. В Брюсселе на этой неделе протестующие бросились в бой и стали штурмовать евроквартал. Район, где находятся здания Еврокомиссии и Европарламента. Их ярости не было предела - на площади горели огромные костры, а здание манифестанты закидывали яйцами и камнями.

По итогу простые европейцы снова остались не у дел. Чтобы снизить градус напряжения, например, правительство Франции бросило своим аграриям подачку в 150 миллионов евро. Эта сумма в 330 раз меньше, чем получила Украина.