Губернатор Флориды отправил в Техас дополнительные силы национальной гвардии

Губернатор Флориды Рон Десантис направил в Техас дополнительные силы Национальной гвардии и дорожных патрулей штата, сообщает RT.

В помощь Техасу для обеспечения безопасности на южной границе командированы 50 национальных гвардейцев и 76 дорожных патрульных Флориды.

«Пограничный кризис Байдена превратил каждый штат в пограничный. Это потребовало от штатов активизации действий и защиты нашего территориального суверенитета», - говорится в заявлении на сайте губернатора.

С 2021 года Флорида направила больше 2 400 сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи Техасу на границе с Мексикой, а также лодки, командные автобусы и квадроциклы.

За период президентства Джо Байдена в США проникли 7,2 миллиона нелегальных мигрантов, сообщал ранее телеканал Fox News. Республиканцы оказывают давление на Белый дом из-за пограничной политики и заблокировали в конгрессе дополнительное финансирование США для Украины, Израиля и Тайваня.