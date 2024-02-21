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Панда Катюша из Московского зоопарка весит почти 15 кг

Малышка не может усидеть на месте, из-за этого ее сложно измерять и осматривать, объяснила гендиректор зоосада.
Анна Назайкина 2024-02-21 17:10:01
© Фото: svetlanaakulova1, Telegram

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что маленькая панда Катюша весит почти 15 килограммов.

В своем Telegram-канале директор организации разместила новые кадры с непоседливым детенышем панды Диндин. На видео малышка, увлеченная своей игрушкой, перекатывается с одного бока на другой.

«Как такую егозу измерять и осматривать? Уже 14,8 кг», - написала Акулова.

Ранее в Московском зоопарке сообщили, что Катюша обрела новый навык - она научилась у своей мамы пользоваться шестым пальцем. Благодаря этому она может легко расправляться с бамбуком.

#катюша #московский зоопарк #панда #Диндин #светлана акулова
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