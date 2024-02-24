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МО РФ: боевики в районе Авдеевки отброшены минимум на десять километров

В ходе зачистки Авдеевки в руки российских бойцов попали около 200 украинских пленных.
2024-02-24 11:42:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Освободившие Авдеевку бойцы российских штурмовых отрядов отбросили силы украинских националистов более чем на десять километров. Об этом Министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев.

«В ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», - уточнили в Минобороны.

Во время инспекционной поездки в зону СВО главе оборонного ведомства рассказали о большом количестве украинских пленных. Со слов Мордвичева, около 200 человек уже вывели из подвалов и с захваченных позиций, в ближайшее время планируется вывести еще около сотни боевиков. Сергей Шойгу обратил внимание командующего группировкой войск «Центр» на необходимость гуманного обращения с захваченным противником.

Позже Министру продемонстрировали образцы западной бронетехники и оружия, захваченных в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #Шойгу #ВСУ #спецоперация #Центр #Авдеевка
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