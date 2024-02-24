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Мордвичев доложил Шойгу об обстановке после освобождения Авдеевки

Российские войска отбросили ВСУ на этом участке на расстояние больше десятка километров, сообщил командующий группировкой «Центр».
2024-02-24 08:05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерия противника работает с прежней интенсивностью, несмотря на «нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов». Об этом командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны России Сергею Шойгу.

Освободив Авдеевку, российские войска отбросили ВСУ на этом участке на расстояние больше десятка километров, сообщил Мордвичев. При этом ВС РФ продолжают наступательные действия.

Министр обороны РФ проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Шойгу заслушал доклады командующего и офицеров штаба о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении боевых задач на этом операционном направлении.

Глава Минобороны вручил отличившимся командирам именное наградное оружие и выразил благодарность военнослужащим за образцовое выполнение боевых задач.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #Сергей Шойгу #Украина #освобождение #ВСУ #спецоперация #Авдеевка #Андрей Мордвичев #группировка войск «Центр»
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