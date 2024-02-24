Блинкен объявил причину введения санкций Госдепом против 250 физлиц и юрлиц

США объясняет введения в новый санкционный список против России в отношении более 250 физических и юридических лиц тем, чтобы лишить РФ доходов и технологий для проведения специальной военной операции. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Также целями являются лица, которые участвуют в обходе экономических ограничений против России, и кто отвечает за наращивание производственных мощностей в энергетическом, металлообрабатывающем и горнодобывающем секторах России, сказано в публикации.

«Соединенные Штаты будут использовать все доступные инструменты, чтобы помешать России получить доступ к глобальной финансовой системе, подорвать российские военно-промышленные закупки», - написал Блинкен.

Он добавил, что США намерены добиться того, чтобы СВО «стала стратегическим поражением России».

Напомним, что 23 февраля санкции против России ввел и Евросоюз - 13-й пакет санкций обновился 194 физическими и юридическими лицами. В санкционном списке оказались предприятия по производству пороха и патронов, главы ряда работающих в сфере ВПК компаний, белгородский, пензенский, рязанский и тульский губернаторы.