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Блинкен объявил причину введения санкций Госдепом против 250 физлиц и юрлиц

По версии госсекретаря США Энтони Блинкена, Соединенные Штаты будут использовать все имеющиеся средства, чтобы сорвать закупки ее оборонно-промышленного комплекса.
Ирина Егорова 2024-02-24 00:05:01
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости

США объясняет введения в новый санкционный список против России в отношении более 250 физических и юридических лиц тем, чтобы лишить РФ доходов и технологий для проведения специальной военной операции. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Также целями являются лица, которые участвуют в обходе экономических ограничений против России, и кто отвечает за наращивание производственных мощностей в энергетическом, металлообрабатывающем и горнодобывающем секторах России, сказано в публикации.

«Соединенные Штаты будут использовать все доступные инструменты, чтобы помешать России получить доступ к глобальной финансовой системе, подорвать российские военно-промышленные закупки», - написал Блинкен. 

Он добавил, что США намерены добиться того, чтобы СВО «стала стратегическим поражением России». 

Напомним, что 23 февраля санкции против России ввел и Евросоюз - 13-й  пакет санкций обновился 194 физическими и юридическими лицами. В санкционном списке оказались предприятия по производству пороха и патронов, главы ряда работающих в сфере ВПК компаний, белгородский, пензенский, рязанский и тульский губернаторы. 

#Россия #Украина #санкции #Госдепартамент США #Энтони Блинкен #список
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