В Петербурге задержан киллер, «по ошибке» убивший водителя адвоката

В Санкт-Петербурге задержаны предполагаемые заказчик и исполнитель убийства водителя, которого застрелили «по ошибке» вместо его начальника - адвоката, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Инцидент произошел в минувший вторник в Выборгском районе города. Пострадавшим оказался 41-летний житель ближнего зарубежья. После нападения его госпитализировали, но спустя два дня мужчина умер. Следствие выяснило, что жертвой преступления мог стать адвокат Виктор Патрушев, у которого ранее возник конфликт с одним из коммерсантов.

«Последний обратился к своему старому знакомому 50-летнему ранее судимому за бандитизм, и предложил ему за 5 миллионов рублей устранить оппонента. Однако, в процессе исполнения "заказа" исполнитель перепутал адвоката с его личным водителем», - уточнили в полиции.

В день покушения водитель привез детей адвоката в гимназию на его машине и вышел, чтобы помочь им дойти до дверей. Тогда к нему со спины подошел подозреваемый и несколько раз выстрелил в него.