США, Франция, ФРГ и Британия поддержали кандидатуру Рютте на пост главы НАТО

В четверг США, Франция и Великобритания выступили с официальной поддержкой кандидатуры и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, о поддержке со стороны Франции также заявил один из местных чиновников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова политиков.

«Премьер-министр Рютте глубоко понимает важность альянса, является прирожденным лидером и коммуникатором, и его лидерство могло бы хорошо послужить Альянсу в это критическое время», - приводятся в статье высказывание американского чиновника.

В публикации отмечают, что при поддержке Соединенных Штатов - «доминирующей силы Североатлантического альянса», а также трех крупнейших европейских держав Рютте занимает первые позиции в гонке за место генерального секретаря.

Марк Рютте заменит уходящего Йенса Столтенберга, который уходит в отставку в октябре этого года. Перед новым генсеком Альянса встанет задача по обеспечению поддержки Украины и недопущению эскалации с Москвой.

Ранее премьер Нидерландов высказывался по поводу возможного прихода к власти в США бывшего президента Дональда Трампа, призвав Евросоюз перестать «ныть и стонать» из-за этого расклада. По словам политика, вместо подобных «стонов» Западу необходимо производить больше оружия.