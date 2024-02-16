Вертолеты Ка-52 ударили по украинской пехоте на Краснолиманском направлении

Ударная группа российских вертолетов поразила живую силу и опорный пункт неприятеля на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе удара использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8. Летчики применили их по противнику с максимально близкого допустимого расстояния в сложных метеоусловиях.

В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Передовой авиационный наводчик доложил об успешном поражении всех назначенных целей.

Выполнив боевую задачу, экипажи совершили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны. Вертолеты успешно вернулись в место временной дислокации.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики Су-25 ударили по врагу на Краснолиманском направлении с предельно малой высоты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.