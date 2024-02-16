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Вертолеты Ка-52 ударили по украинской пехоте на Краснолиманском направлении

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Передовой авианаводчик доложил, что все цели были успешно поражены.
2024-02-16 10:56:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ударная группа российских вертолетов поразила живую силу и опорный пункт неприятеля на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

В ходе удара использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8. Летчики применили их по противнику с максимально близкого допустимого расстояния в сложных метеоусловиях. 

В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Передовой авиационный наводчик доложил об успешном поражении всех назначенных целей. 

Выполнив боевую задачу, экипажи совершили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны. Вертолеты успешно вернулись в место временной дислокации.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики Су-25 ударили по врагу на Краснолиманском направлении с предельно малой высоты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ка-52 #вертолеты #Ми-8 #ми-35 #краснолиманское направление
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