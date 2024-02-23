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По всей стране вспоминают павших в боях за свободу и независимость России

В этот день по всей стране чествуют участников спецоперации и ветеранов Великой Отечественной войны.
Ян Брацкий 2024-02-23 08:47:01
© Фото: kozhemiakoofficial, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества проходят по всей стране. На Сахалине этот день начался с церемонии возложения цветов к мемориалу Славы. Собравшиеся минутой молчания почтили память павших в боях за свободу и независимость России.

А во Владивостоке сегодня вспоминали военных моряков. Цветочные гирлянды возложили к вечному огню мемориала, посвященного боевой славе Тихоокеанского флота.

«Гордость за своих ребят, с которыми вместе воевали. Полк полностью мобилизованный. Попал я в разведку, выполняли мы боевые задачи с первых дней нахождения в зоне спецоперации. Это их награда тоже», - рассказал Герой России, военнослужащий ЦВО Владимир Сайбель.

Особое отношение в это день к ветеранам Великой Отечественной войны. Фронтовиков чествуют по всей стране. В Кемеровской области артиллеристы Центрального военного округа навестили 98-летнего участника штурма Кенигсберга Михаила Асанова.

#армия #Минобороны России #23 февраля #День защитника Отечества
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