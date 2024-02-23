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Офицеры ЦВО поздравили ветерана Михаила Асанова с Днем защитника Отечества

В Кемеровской области поздравили с Днем защитника Отечества 98-летнего фронтовика Михаила Асанова - участника штурма Кенигсберга.
Ян Брацкий 2024-02-23 08:15:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня по всей стране чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. В Кемеровской области артиллеристы Центрального военного округа поздравили с Днем защитника Отечества 98-летнего фронтовика Михаила Асанова. Ветеран награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу».

Он пошел в армию добровольцем в 16 лет и уже в мае 44-го года отправился на Третий Белорусский фронт, где участвовал в тяжелых боях во время освобождения Белоруссии, Литвы и штурма Кенигсберга. Асанов был дважды ранен и даже в свои почтенные годы готов вернуться на службу, если это понадобится Родине.

Ветеран поблагодарил офицеров за внимание к старшему поколению. Кроме того, участник войны рассказал о своем боевом пути, а также о том, как сложилась его жизнь после Великой Отечественной. После прохождения военной службы приехал в город Юрга, где работал на машиностроительном заводе.

#цво #Минобороны России #23 февраля #День защитника Отечества #Ветеран
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