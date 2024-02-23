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Роскомнадзор сообщил об утечке данных более 500 млн россиян в Интернет

За весь прошлый год Роскомнадзор выявил утечки персональных данных 300 млн россиян.
Ян Брацкий 2024-02-23 08:24:01
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press

Более 510 миллионов записей о россиянах утекли в Интернет с начала нового года. С таким заявлением выступил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер. При этом, 500 миллионов были скомпрометированный в результате одной утечки. Сейчас этот случай расследуется.

Примечательно, что за весь предыдущий год ведомство выявило 168 утечек персональных данных, в результате которых в сеть попали 300 миллионов записей о россиянах.

«А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», - рассказал Вагнер в беседе с ТАСС.

В 2022 году таких записей было 600 миллионов, уточнил Вагнер. В минувшем январе депутаты Госдумы РФ приняли два законопроекта об административной и уголовной ответственности за утечку персональных данных. Размер оборотных штрафов может достигать 0,5 млрд рублей, а за кражу и обработку похищенных данных грозит до десяти лет лишения свободы.

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