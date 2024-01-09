Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных в 2023 году

В России по итогам 2023 года было зафиксировано 168 утечек персональных данных, из-за чего в открытый доступ попали более 300 миллионов записей. Соответствующие данные привела Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«В 2023 году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей», - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Кроме того, за прошедший год судами было рассмотрено 87 составленных Роскомнадзором протоколов по факту утечек персональных данных. Общая сумма штрафов составила более 4,6 миллиона рублей.

Агентство также привело сведения за июль 2023 года. Тогда в РКН сообщили, что число утечек баз персональных данных в РФ в первом полугодии выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, объем утечек в свою очередь за указанный период вырос в 3,9 раза. Отмечалось, что увеличение числа случаев взлома баз данных и их сливы в публичное пространство является частью гибридной войны, которая ведется против России.