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Горемыкин вручил госнаграды освободившим Авдеевку бойцам

В соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего ВС РФ госнаграды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.
2024-02-22 07:27:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил бойцов 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, отличившихся при освобождении Авдеевки.

Военнослужащим вручили медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших». Горемыкин отметил высокий боевой дух отличившихся, поблагодарил их за проявленные стойкость и мужество, а также поздравил с присвоением высоких наград.

А накануне Виктор Горемыкин вручил заслуженные награды бойцам 90-й танковой дивизии группировки «Центр», бойцы которой особо отличились при освобождении Авдеевки. На ее улицах и состоялось награждение. Замминистра обороны РФ вручил военнослужащим 15 орденов Мужества.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #награждение #горемыкин #Авдеевка
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