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В Санкт-Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

Всего прозвучало 30 артиллерийских залпов.
Сергей Лебедев 2024-02-23 21:46:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге со стен бастионов Петропавловской крепости раздались залпы праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества. Мероприятие началось сегодня ровно в 21:00. 

Всего прозвучало 30 артиллерийских залпов, каждый из которых был поименован и посвящен Героям Советского Союза и России, советским военачальникам и труженикам тыла.

За час до салюта в центре Северной столицы зажгли факелы на Ростральных колоннах.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты по случаю Дня защитника Отечества в городах-героях России и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

#Санкт-Петербург #Салют #23 февраля #День защитника Отечества #северная столица
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