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Шойгу приказал провести праздничные салюты в городах-героях России

Праздничный салют произведут в 21.00 по местному времени 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверков.
2024-02-23 01:59:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты по случаю Дня защитника Отечества 23 февраля. Об этом сообщило Минобороны России.

Артиллерийские салюты проведут в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге (Ленинград), Севастополе, Мурманске, Новороссийске, Волгограде, Керчи, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Праздничные салюты произведут в 21.00 по местному времени 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверков.

Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, их родных и близких с Днем защитника Отечества. Глава Минобороны отметил, что участники специальной военной операции образцово выполняют поставленные задачи, надежно обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Сергей Шойгу #23 февраля #День защитника Отечества #города-герои
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