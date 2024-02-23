Шойгу приказал провести праздничные салюты в городах-героях России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты по случаю Дня защитника Отечества 23 февраля. Об этом сообщило Минобороны России.

Артиллерийские салюты проведут в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге (Ленинград), Севастополе, Мурманске, Новороссийске, Волгограде, Керчи, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Праздничные салюты произведут в 21.00 по местному времени 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверков.

Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, их родных и близких с Днем защитника Отечества. Глава Минобороны отметил, что участники специальной военной операции образцово выполняют поставленные задачи, надежно обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.