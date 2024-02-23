Во Владимирской области установили бюст маршалу бронетанковых войск Олегу Лосику

Во Владимирской области установили бюст Герою Советского Союза, маршалу бронетанковых войск Олегу Лосику. Торжественная церемония прошла на территории окружного учебного центра Коврова.

В память о военачальнике, чей пример мужества и отваги стал достоянием страны, военнослужащие возложили цветы.

Олег Лосик прошел две войны: советско-финскую и Великую Отечественную, был активным участником Сталинградской битвы. Под его командованием 119-ый отдельный танковый полк участвовал в освобождении Ельни в Смоленской области. Танковая бригада под его командованием первой ворвалась в Минск на рассвете 3-го июля 1944 года - город был освобожден.

Этот бюст Герою Советского Союза - уже второй в стране. В декабре 2023 года монумент установили в Краснодаре в рамках проекта «Аллея российской славы». Тогда бюсты открыли также другим маршалам бронетанковых войск: Михаилу Катукову, Павлу Рыбалко и Павлу Полубоярову.