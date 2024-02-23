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Во Владимирской области установили бюст маршалу бронетанковых войск Олегу Лосику

Этот бюст маршалу бронетанковых войск - уже второй в стране, первый монумент открыли в декабре 2023 года в Краснодаре.
Максим Крюков 2024-02-23 21:12:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во Владимирской области установили бюст Герою Советского Союза, маршалу бронетанковых войск Олегу Лосику. Торжественная церемония прошла на территории окружного учебного центра Коврова.

В память о военачальнике, чей пример мужества и отваги стал достоянием страны, военнослужащие возложили цветы.

Олег Лосик прошел две войны: советско-финскую и Великую Отечественную, был активным участником Сталинградской битвы. Под его командованием 119-ый отдельный танковый полк участвовал в освобождении Ельни в Смоленской области. Танковая бригада под его командованием первой ворвалась в Минск на рассвете 3-го июля 1944 года - город был освобожден.

Этот бюст Герою Советского Союза - уже второй в стране. В декабре 2023 года монумент установили в Краснодаре в рамках проекта «Аллея российской славы». Тогда бюсты открыли также другим маршалам бронетанковых войск: Михаилу Катукову, Павлу Рыбалко и Павлу Полубоярову.

#Владимирская область #герой советского союза #олег лосик #память #бюст #монумент #маршал бронетанковых войск
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