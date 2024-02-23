В МИД РФ напомнили, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ

Министерство иностранных дел Российской Федерации не приемлет упреков армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану. Об этом сегодня заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ отметили, что Армения продолжает оставаться полноправным членом организации. При этом динамика участия Еревана в мероприятиях ОДКБ снизилась.

«Имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и устраняться в спокойном, доверительном диалоге, а не путем их будирования в публичном пространстве», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о приостановке членства страны в ОДКБ. В Кремле же отметили, что не получали официальных обращений от Еревана по данному вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет разъяснений от армянской стороны после слов премьер-министра Никола Пашиняна.