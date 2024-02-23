Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, их родных и близких с Днем защитника Отечества. Глава военного ведомства ответил, что этот праздник неразрывно связан с ратной историей нашей страны.

«Во все времена наши воины верой и правдой служили Отчизне, доблестно отстаивали свободу и независимость родной земли», - отметил Шойгу.

Глава Минобороны России подчеркнул, что российские воины в ходе проведения специальной военной операции действуют профессионально, мужественно и самоотверженно. Они образцово выполняют поставленные задачи, надежно обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства.

«Своей беспримерной стойкостью и решительностью, верностью долгу и ежедневными подвигами военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и добровольцы шаг за шагом приближают победу России», - говорится в обращении Шойгу.

Министр обороны отметил, что государство принимает комплексные меры по поддержанию высокой боеготовности соединений и воинских частей, системному совершенствованию боевой учебы, оснащению войск современным вооружением и военной техникой, реализует программы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Шойгу поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу и ратный труд.

Министр обороны подписал приказ о проведении 23 февраля праздничного салюта в Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Салют произведут в 21.00 по местному времени 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.