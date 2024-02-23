Члены коллегии МО РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сегодня в честь Дня защитника Отечества члены коллегии Минобороны России возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства

Присутствующие почтили Минутой молчания память воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Напомним, также сегодня венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил российский президент Владимир Путин. В торжественной церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны и суворовцы. Они тоже возложили цветы к могиле, после чего рота Почетного караула прошла мимо торжественным маршем.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.