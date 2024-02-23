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Члены коллегии МО РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Присутствующие почтили Минутой молчания память воинов, погибших в Великой Отечественной войне.
2024-02-23 16:08:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сегодня в честь Дня защитника Отечества члены коллегии Минобороны России возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства

Присутствующие почтили Минутой молчания память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. 

Напомним, также сегодня венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил российский президент Владимир Путин. В торжественной церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны и суворовцы. Они тоже возложили цветы к могиле, после чего рота Почетного караула прошла мимо торжественным маршем.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #23 февраля #День защитника Отечества #могила неизвестного солдата
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