МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Кроме главы государства, участие в церемонии в Александровском саду приняли Министр обороны РФ Сергей Шойгу и ветераны боевых действий.
Ян Брацкий 2024-02-23 12:47:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин в День защитника Отечества приехал в Александровский сад, где возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Этой традиции глава государства не изменяет уже много лет.

После того, как солдаты Президентского полка установили венок у Кремлевской стены, российский лидер подошел к нему и расправил ленту в виде триколора. Путин некоторое время постоял молча, склонив голову в знак почтения к павшим за Родину героям.

Участие в церемонии также приняли Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и суворовцы. Президент их приветствовал. Сопровождавшие главу государства также возложили цветы к могиле, после чего рота Почетного караула прошла мимо торжественным маршем.

#23 февраля #День защитника Отечества #могила неизвестного солдата #Александровский сад
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 