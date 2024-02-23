Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Президент Владимир Путин в День защитника Отечества приехал в Александровский сад, где возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Этой традиции глава государства не изменяет уже много лет.

После того, как солдаты Президентского полка установили венок у Кремлевской стены, российский лидер подошел к нему и расправил ленту в виде триколора. Путин некоторое время постоял молча, склонив голову в знак почтения к павшим за Родину героям.

Участие в церемонии также приняли Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и суворовцы. Президент их приветствовал. Сопровождавшие главу государства также возложили цветы к могиле, после чего рота Почетного караула прошла мимо торжественным маршем.