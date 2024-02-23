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Губернатор Подмосковья и Минобороны организовали телемост для семей бойцов

В Красногорске собрались семьи военнослужащих полка Московской области, в состав которого вошли офицеры, прапорщики и рядовые.
Максим Крюков 2024-02-23 17:24:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В День защитника Отечества в Красногорске собрались семьи военнослужащих полка Московской области. Губернатор Андрей Воробьев и Министерство обороны организовали уже третий телемост.

Это редкая, но такая ценная возможность для родных увидеться и передать слова поддержки. Многие на встречу приехали всей семьей.

«Как у тебя там дела? Желаю, чтобы ты вернулся и пришел с победой. Желаю тебе здоровья и поздравляю с Днем защитника Отечества», - обратился мальчик к своему отцу.
«Молодец. Занимайся хорошо, не расстраивай маму и бабушку. Всех люблю!» - ответил российский военнослужащий.

Набор в полк Московской области начался в конце октября прошлого года. В его состав вошли офицеры, прапорщики и рядовые, в том числе прошедшие «горячие точки».

Ранее в зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их родными и близкими, которые проживают в Уссурийске. Телемосты в Воздушно-десантных войсках проводятся регулярно в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военных.

#Минобороны России #спецоперация #военнослужащие #телемост #Андрей Воробьев #красногорск #полк московской области
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