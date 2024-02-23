Губернатор Подмосковья и Минобороны организовали телемост для семей бойцов

В День защитника Отечества в Красногорске собрались семьи военнослужащих полка Московской области. Губернатор Андрей Воробьев и Министерство обороны организовали уже третий телемост.

Это редкая, но такая ценная возможность для родных увидеться и передать слова поддержки. Многие на встречу приехали всей семьей.

«Как у тебя там дела? Желаю, чтобы ты вернулся и пришел с победой. Желаю тебе здоровья и поздравляю с Днем защитника Отечества», - обратился мальчик к своему отцу.

«Молодец. Занимайся хорошо, не расстраивай маму и бабушку. Всех люблю!» - ответил российский военнослужащий.

Набор в полк Московской области начался в конце октября прошлого года. В его состав вошли офицеры, прапорщики и рядовые, в том числе прошедшие «горячие точки».

Ранее в зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их родными и близкими, которые проживают в Уссурийске. Телемосты в Воздушно-десантных войсках проводятся регулярно в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военных.