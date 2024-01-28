В зоне СВО провели телемост между десантниками и их родным из Уссурийска

В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и их родными и близкими, которые проживают в городе Уссурийск Приморского края.

Российские бойцы пообщались с самыми важными в их в жизни людьми в режиме реального времени. Бойцы поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками. Одни успели за несколько минут рассказать обо всех событиях, произошедших за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица. Жители Уссурийска в свою очередь передали десантникам слова поддержки и о том, что любят их и ждут дома с победой.

Такие телемосты в ВДВ проводятся регулярно в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих.

Ранее в зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими группировки войск «Запад» и их родными и близкими, проживающими в Брянской области. Возможность пообщаться с бойцами ВС РФ в режиме реального времени была не только у близких, но и у юнармейцев.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.