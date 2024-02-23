ФОМ: более 80% россиян положительно оценили работу Путина

Большинство россиян, согласно данным проведенного ФОМ опроса, положительно оценивают деятельность президента Владимира Путина. 82% респондентов считают, что глава государства хорошо работает на своем посту.

При этом около 80% опрошенных завили, что скорее доверяют Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Фонд «Общественное мнение».

Напомним, похожий опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его данные схожи с результатами исследования ФОМ.

Отмечается, что положительно на вопрос о доверии к президенту ответили 79,1%.