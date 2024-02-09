МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 79,1% россиян

Как утверждается, респондентов опрашивали в период с 29 января по 4 февраля.
Анна Назайкина 2024-02-09 18:37:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Российскому лидеру Владимиру Путину доверяют почти 80% опрошенных россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет Life.

Как уточняется, положительно на вопрос о доверии к президенту ответили 79,1% опрошенных, о недоверии к главе государства заявили 16,8% респондентов.

Кроме того, опрос показал, что в целом деятельность Владимира Путина поддерживают 77,1%, противоположной точки зрения придерживаются 14,9%

Было отмечено, что исследователи проводили опрос с 29 января по 4 февраля, респондентам задавали вопросы по телефону. В общей сложности были опрошены 1 600 человек старше 18 лет.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что регулярно высокий уровень доверия президенту, который можно видеть в результатах опросов, свидетельствует о том, что граждане нашей страны одобряют то, что делает президент.

#Владимир Путин #россияне #опрос #ВЦИОМ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 