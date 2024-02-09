Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 79,1% россиян

Российскому лидеру Владимиру Путину доверяют почти 80% опрошенных россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет Life.

Как уточняется, положительно на вопрос о доверии к президенту ответили 79,1% опрошенных, о недоверии к главе государства заявили 16,8% респондентов.

Кроме того, опрос показал, что в целом деятельность Владимира Путина поддерживают 77,1%, противоположной точки зрения придерживаются 14,9%

Было отмечено, что исследователи проводили опрос с 29 января по 4 февраля, респондентам задавали вопросы по телефону. В общей сложности были опрошены 1 600 человек старше 18 лет.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что регулярно высокий уровень доверия президенту, который можно видеть в результатах опросов, свидетельствует о том, что граждане нашей страны одобряют то, что делает президент.