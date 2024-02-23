Украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей

Жители Украины начали свозить сгоревшую сельскохозяйственную технику к границе с Польшей. Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на видеоролик в социальных сетях.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как на тралах везут сгоревшие грузовики и тракторы. По словам украинского водителя, техника свозилась из «зоны боевых действий» к КПП на украинско-польской границе, сообщает RT.

Тем самым автор попытался выразить протест жалобам со стороны польских аграриев, которые говорят, как им «плохо» и как они сгорают из-за украинцев.

Напомним, в начале февраля польские фермеры перекрыли дороги у границы с Украиной, выступая против поставок украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров. При этом в ходе протестов польские фермеры не дают пересечь границу фурам с военной техникой для ВСУ.