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Число уроков истории в школах увеличат за счет обществознания

В случае принятия приказ Минпросвещения об изменениях часов преподавания истории и обществознания вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Елизавета Кондрикова 2024-02-23 14:03:01
© Фото: РИА Новости

Количество уроков истории в школах может увеличится за счет сокращения программы по обществознанию, число часов на изучение обществознания планируется снизить до со 136 до 34. Об изменениях в учебных часах стало известно из проекта Минпросвещения, опубликованного на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент число рекомендованных часов по обществознанию равно 136. Согласно проекту, обществознание предлагается представлять к изучению только в 9 классе. По данным пресс-службы Минпросвещения, часы, которые ранее предназначались для обществознания, будут направлены на изучение истории, передает РБК.

О подобных изменениях стало известно вместе с предложением увеличить количество занятий историей - с двух до трех уроков в неделю для 5-8 классов, а число для изучения повысить с 340 до 476. Таким образом, в Министерстве пояснили, что с дополнительными уроками истории нагрузка на школьников не повысится.

Ожидается, что изменения могут вступить в силу уже 1 сентября 2025 года.

 

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