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Для средней школы могут увеличить число уроков истории до трех в неделю

Согласно разработанному Минпросвещения РФ проекту приказа, общее число часов для изучения истории может увеличиться до 476.
Максим Крюков 2024-02-22 17:48:01
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

В российских школах могут увеличить число уроков истории для 5-8-х классов с двух до трех в неделю. Соответствующее предложение разработало Министерство просвещения Российской Федерации.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 476, в 5-8-х классах по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9-м классе по 2 часа в неделю», - говорится в документе, который был опубликован на федеральном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения могут вступить в силу уже 1 сентября 2025 года. Согласно действующей федеральной программе, в 5-9-х классах на дисциплину должно отводиться 340 часов: по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.

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