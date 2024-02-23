В небе над Курской областью сбиты два БПЛА киевского режима

Минобороны сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории Российской Федерации при помощи ударных беспилотников. На этот раз были сбиты два дрона самолетного типа, отметили в ведомстве.

Инцидент произошел в 10:20 в небе над территорией Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Украинские националисты регулярно пытаются атаковать объекты на территории России, для чего используют беспилотники и ракеты различных типов. Накануне средства ПВО перехватили над Ростовской областью переоборудованную для наземных целей украинскую зенитную ракету С-200.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.