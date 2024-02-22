МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны России: над Ростовской областью сбита ракета С-200

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле не допущено.
Ян Брацкий 2024-02-22 08:20:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные силы ПВО Минобороны РФ уничтожили над территорией Ростовской области зенитную ракету С-200, при помощи которой киевский режим пытался атаковать объекты на территории Российской Федерации.

«Сегодня ночью подразделения ПВО успешно отработали по воздушной цели над территорией Ростовской области. Последствий на земле нет», - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Кроме того, в Брянской области был сбит беспилотный летательный аппарат. Дрон уничтожили над территорией Клинцовского района, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

#в стране и мире #ВС РФ #пво #беспилотник #ракета #С-200
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 