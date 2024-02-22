Минобороны России: над Ростовской областью сбита ракета С-200

Дежурные силы ПВО Минобороны РФ уничтожили над территорией Ростовской области зенитную ракету С-200, при помощи которой киевский режим пытался атаковать объекты на территории Российской Федерации.

«Сегодня ночью подразделения ПВО успешно отработали по воздушной цели над территорией Ростовской области. Последствий на земле нет», - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Кроме того, в Брянской области был сбит беспилотный летательный аппарат. Дрон уничтожили над территорией Клинцовского района, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на местах.