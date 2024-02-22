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Два человека погибли после обрушения моста в китайском Гуанчжоу

Еще три человека до сих пор числятся пропавшими без вести.
Елизавета Кондрикова 2024-02-22 09:08:01
© Фото: IFENG_official, X

Два человека погибли при обрушении части автомобильного моста в китайском Гуанчжоу, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает South China Morning Post.

В ночь на 22 февраля пустой контейнеровоз протаранил опоры моста Лисиньша, часть автомобильного полотна обрушилась. В результате инцидента один из членов экипажа получил ранения. Еще двоих пострадавших удалось спасти.

Уточняется, что к данному моменту власти задержали капитана корабля. Местная полиция ведет расследование причин и обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о падении в воду нескольких автомобилей и автобуса, водителя которого удалось спасти. Движение по мосту временно остановлено, для местных жителей доступен паром.

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