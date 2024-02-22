Грузовое судно обрушило целый пролет моста на юге Китая

В городе Гуанчжоу на юге Китая контейнеровоз протаранил опору автомобильного моста, часть дорожного полотна обрушилась. Об этом сообщило китайское новостное агентство Xinhua.

«В воду упали транспортные средства, число которых уточняется», - говорится в сообщении агентства.

По данным Центрального телевидения Китая, в результате обрушения в воду упал автобус, связь с водителем установить на данный момент не удается. Предварительно, пассажиров в автобусе не было.

Сообщается, что на месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы, информации о пострадавших на данный момент нет. Точное количество машин, упавших в воду, не приводится.

Судно двигалось из городского округа Фошань, столкновение с опорой моста Лисиньша произошло примерно в 5:30 сегодня 22 февраля (00:30 по московскому времени). Движение по мосту временно приостановлено.