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Бродячая собака напала на пятилетнего ребенка в Хабаровском крае

В краевой прокуратуре пообещали проверить сведения о нападении и дать оценку деятельности организаций, ответственных за отлов бродячих животных.
Ян Брацкий 2024-02-22 09:51:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Бездомная собака накинулась на пятилетнего ребенка в Приморье. Инцидент произошел в поселке Таежный Хабаровского края. В Telegram-канале краевой прокуратуры сообщается, что ведомство начало проверку.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

Деятельности организаций, ответственных за отлов бродячих животных, будет дана правовая оценка, пообещали в прокуратуре. О состоянии ребенка не сообщается, других подробностей инцидента не приводится.

Похожий инцидент произошел в минувший вторник в Ленинградской области и закончился трагически. Пес породы алабай напал на свою пожилую хозяйку во дворе дома. От полученных ран женщина скончалась, ее тело обнаружил сын. По факту случившегося также проводится проверка.

#Хабаровский край #ребенок #Прокуратура #нападение #собака
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