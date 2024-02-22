Бродячая собака напала на пятилетнего ребенка в Хабаровском крае

Бездомная собака накинулась на пятилетнего ребенка в Приморье. Инцидент произошел в поселке Таежный Хабаровского края. В Telegram-канале краевой прокуратуры сообщается, что ведомство начало проверку.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

Деятельности организаций, ответственных за отлов бродячих животных, будет дана правовая оценка, пообещали в прокуратуре. О состоянии ребенка не сообщается, других подробностей инцидента не приводится.

Похожий инцидент произошел в минувший вторник в Ленинградской области и закончился трагически. Пес породы алабай напал на свою пожилую хозяйку во дворе дома. От полученных ран женщина скончалась, ее тело обнаружил сын. По факту случившегося также проводится проверка.