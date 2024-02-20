В Ленобласти алабай напал на свою 66-летнюю хозяйку и снял с нее скальп

В Ленинградской области алабай напал на свою хозяйку, пенсионерка скончалась на месте, сообщает в своем Telegram-канале петербургская полиция.

Все произошло накануне, 19 февраля, в населенном пункте Назия в Кировском районе области.

Как утверждается, пес набросился на 66-летнюю женщину, от полученных увечий она умерла на месте нападения - во дворе дома. По данным регионального СК, питомец самостоятельно выбрался из вольера.

По данным «Фонтанки», алабай снял со своей хозяйки скальп. Тело погибшей нашел ее сын ночью, он же обратился в полицию.

После произошедшего правоохранительные органы начали проверку, устанавливается полная картина случившегося.