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В Ленобласти алабай напал на свою 66-летнюю хозяйку и снял с нее скальп

Трагедия произошла накануне в поселке Назия Кировского района.
Анна Назайкина 2024-02-20 11:52:01
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

В Ленинградской области алабай напал на свою хозяйку, пенсионерка скончалась на месте, сообщает в своем Telegram-канале петербургская полиция.

Все произошло накануне, 19 февраля, в населенном пункте Назия в Кировском районе области.

Как утверждается, пес набросился на 66-летнюю женщину, от полученных увечий она умерла на месте нападения - во дворе дома. По данным регионального СК, питомец самостоятельно выбрался из вольера.

По данным «Фонтанки», алабай снял со своей хозяйки скальп. Тело погибшей нашел ее сын ночью, он же обратился в полицию.

После произошедшего правоохранительные органы начали проверку, устанавливается полная картина случившегося.

#Скальп #Трагедия #нападение #собака #Ленобласть #алабай
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